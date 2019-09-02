台2線賓士車與機車相撞 學生1死1命危

台2線濱海公路75.5公里2日發生一起機車與賓士吉普車車禍，陳姓男騎士搭載乘客林姓男子皆傷勢嚴重，陳男送醫宣告不治，林男昏迷指數僅有3。車禍原因仍有待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年9月2日

（中央社記者王朝鈺新北市2日電）一輛機車今天下午近5時行經台2線與賓士吉普車相撞，休學中的19歲陳姓男子送醫後宣告不治，後坐林姓大學生顱內出血，昏迷指數3，確切肇事原因仍待警方調查。

警方初步調查，死者陳男是瑞芳高工學生，休學中，林男則就讀崇右影藝科技大學。

陳姓男子下午騎乘黃色機車載著林姓男子，行經新北市台2線濱海公路75.5公里，約在瑞芳區金石園下方路段往基隆方向時，與一輛往宜蘭方向行駛的賓士吉普車相撞。

車禍現場賓士車左前方引擎蓋板金凹陷、車燈掉落，左前擋風玻璃也龜裂，機車前輪則與車身分離，地上血跡斑斑。警消到場時，騎士陳男已失去呼吸、心跳，送往瑞芳礦工醫院，經搶救後仍回天乏術。

機車後坐林男則顱內出血，陷入昏迷，送往基隆長庚醫院，經插管急救後，昏迷指數3。

警方對賓士車駕駛58歲林姓男子實施酒測，沒有酒精反應，將他帶回警局製作筆錄。

警方初步調查，兩車都沒有裝設行車紀錄器，賓士車撞擊後停止處為雙黃線，至於確切肇事原因，待進一步調查釐清。（編輯：唐聲揚）1080902