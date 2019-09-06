龍潭槍擊命案一嫌機場落網 地院裁定羈押禁見

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市龍潭區4日發生行一起槍擊命案，2名嫌犯涉朝被害人江宗霖連開數槍後逃逸。警方今天指出，其中林姓嫌犯昨晨於桃園國際機場落網，桃園地方法院召開羈押庭後裁定羈押禁見。

48歲的「貓霖幫」幫主江宗霖4日下午在龍潭區中正路三坑段老家前，遭2名槍手以行刑方式朝頭部連開數槍後逃逸。警消獲報到場時，江宗霖已沒有呼吸心跳，送醫後被宣告不治。

桃園市警局龍潭分局副局長沈廷利受訪表示，警方當天獲報後迅速趕往現場偵查，同時調閱附近監視器畫面，並沿著嫌犯的逃逸路線展開搜索，在路旁發現疑似犯嫌丟棄的衣褲、鞋子，以及一把可能涉案槍枝，目前都已送交鑑定。

沈廷利說，警方透過情資分析掌握其中28歲林嫌行蹤，兵分多路追蹤，發現他在4日下午2時許涉案後，隨即計劃在深夜出境，立即聯繫航警，並於5日凌晨在桃園國際機場逮獲林嫌。檢方漏夜偵訊林嫌後，依殺人罪嫌向桃園地方法院聲請羈押。

至於另一名在逃嫌犯，沈廷利表示，警方已經掌握相關資料，正在深入分析，全案正由專案小組持續擴大偵辦，盼盡速將該嫌逮捕歸案。

桃園地方法院庭長張益銘指出，地院在召開羈押庭後，法官以犯罪嫌疑重大，之前有長期境外生活經驗，且尚有共犯未到案，足認有逃亡及勾串之虞，予以羈押禁見。（編輯：戴光育）1080906