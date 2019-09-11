施明德控法官自稱綠色法官 北院：查無此事

前民進黨主席施明德指稱台北地方法院法官呂政燁曾陳述「我是綠色法官，你如果不答應和解，我下午就判你輸」等言論，北院行政庭長黃珮禎（圖）11日在記者會中表示，經調出開庭錄音查證，並無此事。中央社記者蕭博文攝 108年9月11日

（中央社記者蕭博文台北11日電）前民進黨主席施明德昨天在臉書表示，北院法官呂政燁開庭時稱，「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸！」北院今天表示，經調閱錄音查無此事，施明德所述與事實不符。

施明德在臉書提到，「幾年前，關於王世堅毀謗我的案子一審時，我就曾碰到一個呂政燁法官在稱讚我對台灣民主化自由化的重大貢獻後，吞一口口水竟然說：『我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸！』果然，早上才開第一次庭下午他就判我敗訴。」

台北地方法院行政庭長黃珮禎今天召開記者會表示，經調閱開庭錄音查明，承審法官勸諭和解時，並無施明德所述言論，審理程序透明、公開，問案態度懇切，施明德於臉書所述內容與事實不符，請社會大眾勿再以訛傳訛。

黃珮禎指出，民國101年1月6日法官法施行後，北院法官均已遵照法官法規定退出政黨，未參加政黨活動，以保持審判的公正與中立。

黃珮禎說，公平審判與法官獨立性的確保，是公正司法重要的基礎，法院時刻謹記在心，並且努力實踐司法為民的理想，請社會大眾務必支持司法及信賴司法。（編輯：張銘坤）1080911