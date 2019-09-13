槍殺龍潭黑幫老大凶嫌落網 遭檢方聲押

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）涉嫌槍殺桃園市龍潭區角頭貓霖幫主江宗霖的一名林姓嫌犯今天在南部遭警方逮捕，晚間被桃園地檢署聲請羈押。

桃園市龍潭區4日發生一起槍擊命案，警方表示，2名林姓嫌犯朝江宗霖連開數槍後逃逸，江宗霖送醫後傷重宣告不治。

警方指出，其中一名林姓嫌作案後準備潛逃出境，在桃園國際機場遭警方逮捕落網。

警方表示，另一名在逃嫌犯得知風聲後在台四處逃逸，經過情資透露，並且掌握可靠訊息，嫌犯出沒在屏東與高雄地區，今天逮捕在逃嫌犯，晚間並移送桃園地檢署複訊。

警方表示，江宗霖4日下午在龍潭區中正路三坑段老家前，遭2名槍手以行刑方式朝頭部連開數槍後逃逸。警方獲報後迅速趕往現場偵查，同時調閱附近監視器畫面，並沿著嫌犯的逃逸路線展開搜索，在路旁發現疑似犯嫌丟棄的衣褲、鞋子，以及一把可能涉案槍枝。

警方指出，其中一人在犯下槍擊案後，計劃在深夜搭機出境，經警方聯繫航警，於5日凌晨在桃園機場先逮獲林嫌。桃園地方法院以林嫌犯罪嫌疑重大，且尚有共犯未到案，足認有逃亡及勾串之虞，裁定羈押禁見。

而另一名林姓嫌犯於今天落網，晚間遭檢方聲請羈押。

桃園市長鄭文燦明天上午將慰勞桃園市政府警察局員警，並說明破案過程。（編輯：張銘坤）1080913