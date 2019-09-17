科技打擊賄選 苗檢推Line檢舉群組

因應2020大選，苗栗地檢署17日結合警、調、政風、憲兵等單位共同宣示反賄選決心，地檢署還將各種賄選態樣製作成一座「賄選態樣山」，由各單位首長分持球棒擊垮。（苗栗地檢署提供）中央社記者管瑞平傳真 108年9月17日

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）因應2020總統、立委選舉，苗栗地檢署今天結合警、調、政風、憲兵等單位宣示打擊賄選決心，並推出反賄選Line群組，選民可快速蒐證提出檢舉，方便且隱匿性高。

明年初登場的總統、立委選舉升溫，苗栗地檢署今天在苗栗司法大廈大廳舉辦「防貪反賄‧樂居苗栗」反賄選記者會，活動由苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏主持，並邀集台中高分檢檢察長謝榮盛、苗栗縣調查站主任吳宗杰、苗栗縣警察局長翁群能、苗栗縣政府政風處長王明朝、苗栗憲兵隊調查官等多人出席，整合檢、警、調、政風、憲兵資源，共同查賄反賄。

賄選方式五花八門，除以往傳統現金買票、發放走路工、招待消費、旅遊餐會、贈送禮品、選舉賭盤、暴力介入等，近年引起關注的散播假消息也是查緝重點之一，地檢署將各種賄選態樣製作成一座「賄選態樣山」，由各單位首長分持球棒擊垮，共同宣示打擊賄選決心。

鄭鑫宏表示，這次推動反賄選，特別推出科技查賄，透過苗栗地檢署Line群組的設立，民眾檢舉賄選方便快速且隱匿性高，檢舉蒐證情資直接上傳後，只有地檢署後台負責偵辦的人員，如主任檢察官才會知悉，檢舉絕對保密，民眾可上苗栗地檢署網站反賄選專區下載「檢舉用LINE麻ㄟ通」，或至臉書「臺灣苗栗地方檢察署-法治教育暨反賄選臉書專頁」掃描QR Code加入。

台中高分檢檢察長謝榮盛表示，建立廉能的政府，防止貪腐，讓人民安居樂業，司法人員責無旁貸，人民如果勇於檢舉，不只有助杜絕選舉歪風，還能夠拿獎金，總統、副總統及立法委員選舉，檢舉賄選獎金最高新台幣1500萬元，且檢舉絕對保密，又領得多，呼籲民眾協助司法機關，共同維護乾淨選風。（編輯：李錫璋）1080917