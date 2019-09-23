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桃園竹圍漁港船隻翻覆 失蹤移工屍體尋獲

最新更新：2019/09/23 13:16
桃園市政府消防局23日上午在竹圍漁港附近消波塊發現22日落海失蹤的外籍移工遺體，岸巡消防人員在海巡人員協助下，以橡皮艇運送上岸，後續由警消人員接手處理。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月23日
桃園市政府消防局23日上午在竹圍漁港附近消波塊發現22日落海失蹤的外籍移工遺體，岸巡消防人員在海巡人員協助下，以橡皮艇運送上岸，後續由警消人員接手處理。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市政府消防局今天上午在竹圍漁港附近消波塊，發現昨天落海失蹤的外籍移工屍體，消防人員已將屍體接送上岸進行後續處理，這場船隻翻覆意外造成2死的慘劇。

消防局表示，岸巡消防人員上午11時5分許在竹圍漁港北岸的綠燈塔消波塊處，發現昨天因船隻翻覆，落海失蹤的外籍移工的屍體，在海巡人員的協助下，以橡皮艇將屍體運送上岸，後續由警消人員接手處理。

消防局表示，昨天上午10時10分接獲民眾報案指出，在竹圍漁港北岸有船隻翻覆疑似有人落海，消防局立刻派出消防救護隊員及車輛前往搶救，但59歲許姓男船長搶救上岸後已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告死亡。

消防人員指出，其中一名印尼籍移工阿森自行由船隻下方游出水面後脫困，並由竹圍安檢所小隊長接送上岸，消防局除了在海上持續搜尋，另外請海巡署在岸邊及空中協尋，仍找不到另一名落海印尼籍移工下落，沒想到今早發現移工屍體，而這起意外共造成2死悲劇。（編輯：李亨山）1080923

桃園市政府消防局23日上午在竹圍漁港附近消波塊發現22日落海失蹤的外籍移工遺體，消防人員將遺體運送上岸進行後續處理。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月23日
桃園市政府消防局23日上午在竹圍漁港附近消波塊發現22日落海失蹤的外籍移工遺體，消防人員將遺體運送上岸進行後續處理。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月23日
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