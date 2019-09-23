西濱公路鳳鼻隧道車禍 1死2傷

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）一名林姓貨車司機今天駕車行經新竹縣西濱公路鳳鼻隧道口時，疑遭聯結車追撞而翻覆，貨車司機摔出車外失去生命跡象，車禍並波及2輛轎車，造成另2人受傷。肇事原因仍待釐清。

新竹縣消防局表示，上午8時49分接獲通報，指在西濱公路鳳鼻隧道口發生3輛車追撞事故，救護人員抵達現場後，發現摔出車外的林姓貨運司機已呈現到院前心肺功能停止（OHCA），立即送醫急救，但仍被宣告不治。聯結車的林姓司機受傷，被波及的2輛轎車中有1名駕駛輕傷。

警方表示，57歲林姓貨運司機開車行經西濱公路北上路段時，因前方車速減慢，煞車減速行駛，但行駛在後方由60歲林姓男子所駕聯結車疑因煞車不靈而從後方撞擊前方貨車，接著再往前追撞1輛紅色轎車，聯結車隨後駛向左側再擦撞1輛黑色轎車，直到撞上電線桿後才停下。目前已將現場事故車輛及殘骸清除完畢，恢復通車。

警方指出，整起交通事故造成1人死亡，2人受傷，駕駛均無喝酒，酒測值為0。至於肇事原因，仍待釐清中。（編輯：戴光育）1080923