產婦子宮破裂男嬰亡 家屬包圍診所抗議

（中央社記者葉臻新北25日電）新北市李姓男子23日帶孕妻至蘆洲某間婦產科診所生產，出現李妻子宮破裂、嬰兒身亡狀況，李妻仍在搶救中。李男家屬今天一度包圍診所抗議，警方獲報受理，全案進入調查。

警方表示，37歲李姓男子23日帶孕妻至蘆洲某間婦產科診所待產，24日下午進入手術房，約1小時後，李男就被通知妻子有生命危險；下午4時許，李妻發生子宮破裂狀況，經過搶救後，男嬰身亡，李妻被送往台北馬偕醫院搶救，目前尚未脫離險境。

李男親友認為院方在第一時間沒有對家屬說明狀況，今天凌晨包圍診所撒冥紙，要求院方出面說明。警方獲報後到場，將李男帶回製作筆錄，並通知黃姓主治醫師到案說明。

李姓男子在臉書（facebook）發文指出，該診所將他一個健康的小寶寶接生到死掉，進入產房前母子都是健康平安的，妻子到現在還沒有脫離危險期，「來調出病例不給，健保不通報小孩子。實在沒有天良，沒有醫德。」

黃姓醫師則在臉書發表聲明表示，為了保護病人隱私，他沒有立場、沒有辦法向大家解釋發生了什麼，當醫生最不想看到的事情發生了。

黃姓醫師指出，「我的心滿滿的是不甘、不捨、心痛...做為醫生，我會為她做好跟安排後續，虔誠為她祈禱，盼望著她能平平安安、穩定康復。對不起，以現在的狀況，我能做的我會盡全力...但我不能解釋什麼、回應什麼...請大家見諒」。（編輯：戴光育）1080925