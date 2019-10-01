南方澳跨港大橋坍塌 海巡艦艇搶救落海民眾

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午發生坍塌意外，宜蘭消防局通報斷橋時疑油罐車落海壓到漁船起火，並有民眾掉入海中，海巡署艦艇趕赴現場，陸續救出受傷民眾。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年10月1日

（中央社記者劉建邦台北1日電）南方澳跨港大橋今天傳出坍塌意外，宜蘭消防局通報斷橋時疑油罐車落海壓到漁船起火，並有民眾落海，海巡署接獲通報後，派艦艇趕赴現場，並陸續救出受傷民眾，初估共14人。

宜蘭南方澳跨海大橋上午大約9時發生嚴重坍塌，數艘漁船遭壓毀，並有民眾落海。海洋委員會海巡署表示，獲報後派遣3艘艦艇，共66人投入救援行列，並成立緊急應變中心。

海巡署長陳國恩表示，將持續挹注大量人力及物力資源投入救援任務，把握黃金救援時間，拯救寶貴生命，也呼籲民眾切勿靠近事故地點，以維護自身安全及暢通救援通道。（編輯：陳清芳）1081001

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午發生坍塌意外，海巡人員趕赴現場，將落海受傷民眾送醫治療。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年10月1日