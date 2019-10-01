更多編輯台推薦新聞：
不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗
國際

不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗

日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲
國際

日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲

早安世界》颱風米塔陸警解除 6縣市大雨特報
早報

早安世界》颱風米塔陸警解除 6縣市大雨特報

獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊
生活

獨家／授權費談不攏 東森幼幼台10/1北市部分地區斷訊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌
南方澳跨港大橋10月1日傳出坍塌意外，宜蘭消防局通報斷橋時疑似油罐車落海壓到漁船起火，初步回報有2船至少9人落海。總統蔡英文表示，相關單位已動員所有力量搜救，盼各單位傾全力救人，將傷亡降到最低。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌8/10

南方澳跨港大橋倒塌 徐國勇：調動機具全力搶救

最新更新：2019/10/01 12:46
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外，有漁工受困、多人落海，內政部動用各方消防人力，持續搜救中。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳坍塌意外，有漁工受困、多人落海，內政部動用各方消防人力，持續搜救中。中央社記者沈如峰攝 108年10月1日

（中央社記者沈如峰、葉臻宜蘭1日電）宜蘭南方澳跨港大橋倒塌，內政部長徐國勇趕抵現場表示，總統蔡英文指示救人第一，國軍全力支援，目前要調動重機械支援。

宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，造成多人受傷，疑似仍有人受困、失聯。

徐國勇抵達現場接受媒體聯訪時表示，他第一時間就向蔡總統報告，並往南方澳出發、在路上指揮救災。

徐國勇表示，由於事故現場是漁港，水下的救難相當重要，因此第一時間取得國軍支援，蔡總統也指示國軍全力支援，包括海軍的水下作業大隊，也會全力進行搶救，同時民間也有很多人趕來支援，「我們也相當感謝」。

徐國勇強調，目前以人命搶救為第一優先，之後再來研究復原工作，「第一時間搶救人最重要」，媒體提問要用什麼方法搶救，徐國勇表示，要交由專業人員來處理，他不能隨便指揮，但一個原則，「總統的指示，救人第一。」

媒體提問是否由中央接手指揮中心？徐國勇表示，會由中央和地方一起合作，部分調度要由中央處理，包括剛剛救援需要吊車，也已指示交通部、營建署了解附近有沒有工程在進行，是否有重機械能立即調來支援。（編輯：張銘坤）1081001

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報