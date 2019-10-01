石木欽控請辭案洩密 呂太郎否認

（中央社記者林長順台北1日電）前司法院秘書長呂太郎就任大法官首日，前公懲會委員長今天委請律師發函給呂太郎，指呂針對他的請辭案涉洩密給媒體、操弄風向。呂太郎晚間發表聲明，否認洩密。

石木欽被控在擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長任內，為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見，並多次接受翁男招待等石木欽日前請辭下台，司法院人事審議委員移送監察院審議。

石木欽於9月20日發律師函給許宗力，指許將案件調查報告洩密給媒體。司法院發新聞稿否認。前司法院秘書長呂太郎今天就任大法官，也收到石木欽的律師函。

律師函中指出，9月6日司法院正副院長人在國外，呂太郎代理期間，鏡傳媒劉姓記者獨家報導新秘書長人事新聞，呂太郎為當時司法院唯一知悉者；該名記者另於人審會會議前，將調查案情鉅細靡遺作成系列報導。

石木欽認為，呂太郎涉有不法操弄及洩漏應秘密資訊給特定媒體，意圖詆毀他的名譽，且藉此影響人事審議委員的公正客觀判斷。

他表示，呂太郎被任命為大法官，理應以更高標準審慎其事，竟涉不惜以洩密特定媒體方式排除異己，有擅自為謀、營私攬權的可議私心，此等可誅心態涉及民、刑等責任，且貽害司法甚鉅。他要求呂太郎自愛自重，勿再興風作浪，他將適時追究其民事、刑事等責任。

呂太郎傍晚發表聲明指出，他任職司法院秘書長期間，也是司法院發言人，未曾提供獨家新聞給特定媒體，石木欽律師函所指是憑空揣測，完全與事實不符。（編輯：李亨山）1081001