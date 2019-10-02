南方澳跨港大橋坍塌 漁網潮汐阻礙救援

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，2日天凌晨0時前又尋獲2具遺體，但仍有4人下落不明。厚重漁網疑似阻礙逃生，造成搜救進度受阻。中央社記者邱俊欽宜蘭攝 108年10月2日

（中央社記者邱俊欽宜蘭2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，今天凌晨0時前又尋獲2具遺體，但仍有4人下落不明。內政部長徐國勇表示，厚重漁網、潮汐等因素阻礙救援進度，將等待潮水較低的黃金時間點。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，一輛經過的油罐車墜落，橋體下方多艘漁船遭波及，截至今天凌晨0時，有2名外籍移工被尋獲，身分待確認，但仍有4名移工下落不明。

徐國勇表示，由於漁網與船隻的輪軸、馬達綁在一起，漁網長達1、2公里，在水中又特別重，潛水人員入海搜救時，怕漁網鉤住受困的移工，花了一點時間，但等到發現移工時，仍相當遺憾，僅找到2具遺體。

徐國勇說，船身沉到海底後，受到重力、船身被牆墩卡住、潮汐等因素影響，阻礙整個救援進度；搜救人員希望能在凌晨2時潮水較低的黃金時間點，能找到失聯的移工，但搜救進度仍會持續進行。

徐國勇也說，看到在岸邊外籍移工紅著眼眶，等待好消息出現，最後卻傳出不幸消息，他內心也相當難過。

南方澳跨港大橋昨天上午9時許坍塌，意外發生後，中央災害應變中心下令國搜中心派遣直升機進行空勘及協助救援；國軍、海巡署也投入搜教工作。（編輯：陳政一）1081002

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，截至2日凌晨0時仍有4人下落不明，搜救進度徹夜進行。中央社記者邱俊欽宜蘭攝 108年10月2日