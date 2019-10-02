南方澳跨港大橋坍塌 交長：2艘船仍被壓橋下

（中央社記者邱俊欽宜蘭2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，交通部長林佳龍今天凌晨表示，目前已有1艘船被拖出，2艘仍被壓在橋下，搜救小組持續清除漁網與油污，以利黃金時間點進行水中搜救。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，一輛經過的油罐車墜落，橋體下方多艘漁船遭波及，截至今天凌晨0時，有2名外籍移工遺體被尋獲，身分待確認，但仍有4名移工下落不明。

行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍等人漏夜在現場坐鎮指揮，頻頻關心整個搜救進度。

林佳龍表示，一整天的搜救進度目前已有1艘船被拖出，2艘仍在壓在橋下，因為漁船有厚重漁網與船身的支離木屑，影響整個救援行動，使得救援上需要多一些時間。

林佳龍說，搜救過程中也動員軍方與國內優秀的民間水中搜救人員趕抵現場，並且進行油污處理，以利潛水人員在黃金時間點下水搜救。（編輯：陳政一）1081002

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救小組成員2日凌晨持續進行任務，希望找尋失蹤移工下落。中央社記者邱俊欽宜蘭攝 108年10月2日