更多編輯台推薦新聞：
央行揭鈔票隱藏版人物 500元鈔券有棒球選手
產經

央行揭鈔票隱藏版人物 500元鈔券有棒球選手

賀他老母廣告登場 反送中眾籌祝強國70大壽
兩岸

賀他老母廣告登場 反送中眾籌祝強國70大壽

影片／南方澳跨港大橋斷裂原因 初判橋墩坍塌
社會

影片／南方澳跨港大橋斷裂原因 初判橋墩坍塌

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

南方澳跨港大橋坍塌 交長：2艘船仍被壓橋下

最新更新：2019/10/02 02:06
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救進度2日凌晨持續進行，各式怪手與大型機具，進行清理漁網與船身木屑。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救進度2日凌晨持續進行，各式怪手與大型機具，進行清理漁網與船身木屑。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日

（中央社記者邱俊欽宜蘭2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，交通部長林佳龍今天凌晨表示，目前已有1艘船被拖出，2艘仍被壓在橋下，搜救小組持續清除漁網與油污，以利黃金時間點進行水中搜救。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天斷裂坍塌，一輛經過的油罐車墜落，橋體下方多艘漁船遭波及，截至今天凌晨0時，有2名外籍移工遺體被尋獲，身分待確認，但仍有4名移工下落不明。

行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍等人漏夜在現場坐鎮指揮，頻頻關心整個搜救進度。

林佳龍表示，一整天的搜救進度目前已有1艘船被拖出，2艘仍在壓在橋下，因為漁船有厚重漁網與船身的支離木屑，影響整個救援行動，使得救援上需要多一些時間。

林佳龍說，搜救過程中也動員軍方與國內優秀的民間水中搜救人員趕抵現場，並且進行油污處理，以利潛水人員在黃金時間點下水搜救。（編輯：陳政一）1081002

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救小組成員2日凌晨持續進行任務，希望找尋失蹤移工下落。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，搜救小組成員2日凌晨持續進行任務，希望找尋失蹤移工下落。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，交通部長林佳龍2日凌晨表示，目前已有1艘船被拖出，2艘仍被壓在橋下，搜救小組持續清除漁網與油污，以利黃金時間點進行水中搜救。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌，交通部長林佳龍2日凌晨表示，目前已有1艘船被拖出，2艘仍被壓在橋下，搜救小組持續清除漁網與油污，以利黃金時間點進行水中搜救。中央社記者邱俊欽宜蘭攝　　108年10月2日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報