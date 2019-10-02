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國際動保檢舉台賽鴿賭博 鴿友俱樂部會長判1年

最新更新：2019/10/02 16:28

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台灣賽鴿賭賽風行，國際動物保護組織向警政署檢舉，台中地檢署查獲鴿友俱樂部，起訴賴姓會長、王姓會計、184名賭客，台中地院依賭博罪判賴男1年徒刑、緩刑3年。

台中地檢署今天表示，「美國善待動物組織」（PETA US）在全世界各地尋找虐待動物犯行，2014年間將成員在台灣蒐證的虐鴿紀錄片向行政院舉發，檢舉賽鴿協會涉嫌凌虐鴿子及牽涉鉅額賭金，警政署向台中地檢署報請偵辦。

台中地檢署檢察官偵辦豐原鴿友俱樂部賭博案，檢方指出，66歲賴姓會長藉由主持賽鴿活動的機會，經營賭博抽佣牟利，比賽簽賭金額數目規模大，賴男雇用王姓女子負責處理賭客簽賭事務。

檢方指出，在春、冬2季的鴿賽，下注總金額達新台幣2億3000多萬元，賴男抽佣1200多萬元。檢警前往賴的住處、俱樂部搜索，共查扣賭金6000多萬元。

台中地院二審依照賭博罪，判處賴男1年徒刑、緩刑3年，向公庫支付600萬元，沒收犯罪所得50萬；王女判刑9月、緩刑3年，向公庫支付20萬元。另184名賭客處5000至2萬5000元不等罰金，沒收查扣彩金的三分之一。（編輯：謝雅竹）1081002

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