南方澳斷橋 印尼漁工3死4傷

（中央社記者石秀娟雅加達2日專電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌造成外籍漁工傷亡。印尼海外勞工安置暨保護局今天指出，3名罹難印尼漁工身分都確認，另有4名印尼漁工受傷，最嚴重的傷者預計須2個月才能康復。

南方澳跨港大橋昨天坍塌，有6名外籍漁工受困被壓毀的船艙，其中菲律賓籍和印尼籍各3人。

在已尋獲的5具遺體中，印尼方面先前確認罹難印尼籍漁工是Ersona及Wartono。

印尼海外勞工安置暨保護局保護科副科長安加爾（Anjar Prihantoro）今天晚間7時30分接受中央社記者訪問時指出，經駐台北印尼經濟貿易代表處傍晚確認，第3名罹難的印尼籍漁工，經臉部初步辨識，應是Domiri。

安加爾指出，除3名罹難者，另有4名印尼漁工受傷，駐台北印尼經濟貿易代表處官員已到醫院探視。其中Miswan沒有顯著受傷；Winanto的腦部腫脹，但沒有腦出血現象，頰骨處有破裂傷；Supandi今天下午已離開醫院。

安加爾說，較嚴重的傷者是Juedi，他左手腕骨折、右手腕腫脹、左腿也受傷，可能要2個月才能康復。

印尼海外勞工安置暨保護局調解促進科科長亞納（Yana Anusasana）透過聲明指出，印尼海外勞工安置暨保護局與駐台北印尼經濟貿易代表處密切合作，處理相關事宜，會儘速將罹難者的遺體運回印尼。

亞納說，總統蔡英文到榮民醫院探視傷者，並且與駐台北印尼經濟貿易代表處的官員會面。（編輯：馮昭）1081002