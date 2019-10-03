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首頁 / 社會

南方澳斷橋 繼續搜尋第6名失蹤漁工

最新更新：2019/10/03 11:20
交通部次長黃玉霖（左）、南方澳新臺勝266號船東江榮華（右），3日接受媒體聯訪表示，繼現場尋獲5名罹難漁工後，最後一名失蹤漁工研判被壓在船艙裡面，絕對不放棄搜尋。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日
交通部次長黃玉霖（左）、南方澳新臺勝266號船東江榮華（右），3日接受媒體聯訪表示，繼現場尋獲5名罹難漁工後，最後一名失蹤漁工研判被壓在船艙裡面，絕對不放棄搜尋。中央社記者黃旭昇宜蘭攝 108年10月3日

（中央社記者王鴻國、黃旭昇宜蘭3日電）交通部次長黃玉霖今天表示，南方澳跨港大橋崩塌後6名外籍漁工失蹤，繼現場尋獲5名罹難漁工後，最後一名失蹤漁工研判被壓在船艙裡面，絕對不放棄搜尋。

南方澳斷橋事故共造成3名印尼、3名菲律賓籍，共6名外籍漁工失蹤。之前已尋獲5人遺體，尚未尋獲的為菲律賓籍漁工。

黃玉霖今天上午在斷橋事故前進指揮所接受媒體聯訪表示，最後一名漁工應是在遭壓毀的新臺勝266號的船艙內，因為3層船艙被壓只剩下1層，約30公分，水下搜救作業困難，難以偵測與搜救。

黃玉霖說，因為船身很重，拖吊時斷了3條纜線。船隻打撈上岸後，已經拖放在13號碼頭，與船東商量後，今天將在碼頭拆解漁網並拆除船艙，尋找失聯漁工。

黃玉霖澄清表示，並沒有外傳的還有其他漁工失聯，全部應該只有6名失聯漁工。搜救行動並沒有放棄，也沒有外傳放棄搜救漁工以開闢臨時航道。至於其他的罹難漁工，都已經聯繫上家屬。

船東江榮華受訪表示，與漁工的感情都很好，希望最後一名漁工儘速找到，也感謝各單位協尋。這些漁工都是合法申請的漁工，都有紀錄。（編輯：李錫璋）1081003

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