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亞新承包北市改建惹疑 柯文哲：調查有結果再說

最新更新：2019/10/03 11:49

（中央社記者梁珮綺台北3日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌釀死傷，台北市多名議員發現，設計單位亞新工程承包北市多項改建案，若有責任應解約；市長柯文哲今天說，「反對燒女巫文化」，等調查結果出來再說。

柯文哲上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，作上述表示。

多名台北市藍綠議員認為，亞新工程承攬台北市多項改建案，要求亞新到議會專案報告，市府也應全面檢視亞新目前進行與完成的案子，若後續查明亞新在斷橋上有責任，應解約。

對此，柯文哲說，「反對燒女巫的文化」，認為應等政府報告出來後再說，畢竟南方澳跨港大橋也有20年歷史，要檢視問題出在哪裡，「是蓋的出問題嗎？還是後面20年維修出問題？」認為調查清楚再講。

另外，柯文哲昨天傍晚與鴻海創辦人郭台銘共同幫立委參選人何景榮、徐立信、蔡宜芳、吳達偉、李縉穎拍攝競選宣傳照，被視為「雙母雞」搶攻國會席次，不過，具有綠營色彩的朱哲成、張幸松卻未能與郭台銘合影。

柯文哲今天說，「互相幫忙」，但郭台銘也不見得支持每個民眾黨推出的立委參選人，「每人都有過去的生活背景、人際關係的壓力」，同理，郭台銘提出的參選人當中，他也不見得每一個人都會協助站台。（編輯：李錫璋）1081003

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