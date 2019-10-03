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首頁 / 社會

南方澳斷橋防橋拱傾斜 急拉鋼索加強支撐

最新更新：2019/10/03 16:36
宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌後橋拱仍聳立，但工程單位評估有傾斜之虞，已調工人電焊拉鋼索及設置H型鋼支撐，希望避免傾倒。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌後橋拱仍聳立，但工程單位評估有傾斜之虞，已調工人電焊拉鋼索及設置H型鋼支撐，希望避免傾倒。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日

（中央社記者王鴻國、沈如峰宜蘭3日電）南方澳跨港大橋崩塌後橋拱仍聳立，但在工程單位評估有傾斜之虞下，已調工人電焊拉鋼索及設置H型鋼支撐下，希望避免傾倒，以確保斷橋拆除安全。

南方澳斷橋造成多人傷亡，還把3艘漁船壓毀橋面下，而橋拱卻聳立在港口的兩端，只是在全力搶救失蹤外籍漁工下，救難單位也下水頻探沉船進行搜尋，以及開闢臨時航道供漁船進出，使得橋拱出現傾斜之虞。

公路總局第四養護工程處副處長林俊和說，橋拱重量約500公噸，為避免有傾倒危險，從昨天下午就展開24小時臨時支撐作業，時程也由5天壓縮到3天。

他表示，為使橋拱能安全加固，將在橋拱兩邊各拉起5條鋼索，另一側以H型鋼作為臨時支撐，以確保安全性。至於斷橋要如何拆除，公路總局也會提供港務公司安全方案。（編輯：李錫璋）1081003

宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌後橋拱仍聳立，在工程單位評估有傾斜之虞下，已調工人電焊拉鋼索並設置H型鋼支撐，希望避免傾倒。圖為橋下仍有沉船。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌後橋拱仍聳立，在工程單位評估有傾斜之虞下，已調工人電焊拉鋼索並設置H型鋼支撐，希望避免傾倒。圖為橋下仍有沉船。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌意外後橋拱仍聳立，在工程單位評估有傾斜之虞下，已調工人電焊拉鋼索及設置H型鋼支撐，以確保斷橋拆除安全。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌意外後橋拱仍聳立，在工程單位評估有傾斜之虞下，已調工人電焊拉鋼索及設置H型鋼支撐，以確保斷橋拆除安全。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
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