前土庫國中校長涉洩密罪 一審判刑一年

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣土庫國中於民國107年間辦理學生校外教學參訪等採購案涉弊，雲林地院今天依洩密罪等，判前校長楊善淵等人各6月到2年2月不等徒刑，楊善淵涉貪污部分無罪。可上訴。

雲林地方法院今天下午宣判，判決書指出，楊善淵、土庫國中前總務主任賴經傑及前輔導室組長許志亮等3人在107年間辦理童軍露營、技藝教育、農業參訪採購案時，在上網公告前，將校外教學的人數、地點，提前透露給南和旅行社台南分公司的蔡姓業務員，讓該旅行社取得優於其他廠商的競標條件，順利得標。

法官認為，楊善淵等3人的動機即使是為了使活動如期進行，也不能無視法律規定，或稱南和旅行社是賠錢來承攬，其實不外是一方為了前途，另一方是為了繼續經營的共生，此種腐蝕國家社會法治根基的心態，存在於國民義務教育的教育工作者中，實非人民樂見。

判決書指出，楊善淵涉貪污罪部分，因罪證不足而無罪，但其所涉洩密罪共2罪，各處6月，應執1年，得易科罰金；賴經傑洩密罪判6月得易科罰金，利用職務詐取財物未遂罪則被判2年2月，褫奪公權2年；許志亮洩密罪6月，得易科罰金。全案仍可上訴。（編輯：戴光育）1081004