為南方澳斷橋槓宜蘭縣府 黃國昌要林姿妙徹查

（中央社記者郭建伸台北5日電）宜蘭縣南方澳大橋斷裂，時代力量立委黃國昌今天表示，宜蘭縣長林姿妙身為宜蘭縣大家長，應該負起責任，徹查橋梁檢測還有多少人謀不臧，拿出具體辦法，才能保障宜蘭人的安全。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛下午接受中央社記者訪問表示，橋梁檢測報告部分，如果黃國昌認為哪裡有不法，宜蘭縣政府都願配合檢調調查。

至於後續橋梁檢測，林茂盛說，林姿妙率宜蘭縣政府團隊認真推動縣政，後續會更審慎檢測橋梁。

針對南方澳大橋議題，黃國昌連日在臉書發聲。他昨天公布宜蘭縣府與健行科技大學在民國105年簽訂的勞務採購合約，質疑在沒有進行檢測的情形下，最後結案檢測報告中將吊材填寫為「良好」，並在取得標案後，將檢測工作轉包給其他公司。

不過，媒體報導，宜蘭縣府回應，南方澳大橋管理單位是港務局，縣府是出於善意且誤以為南方澳大橋為蘇澳鎮公所管理，才會在105、107年做檢測報告，「航港局從未依規定做過檢測，這部分黃國昌委員為何不提？」

黃國昌今天則在臉書發文，指看到宜蘭縣政府的回應完全迴避關鍵問題，讓人非常傻眼。

黃國昌指出，宜蘭縣政府花了這麼多納稅錢，做出了品質低劣且內容不實的橋梁檢測報告，結果林姿妙毫不在意，還不顧現場救災指揮官的反對，跑去搶搭救難船；一個縣長，竟然對於為什麼宜蘭縣的橋檢報告不實，以及標案為何被轉包牟取暴利，完全不關心，讓人匪夷所思。

他說，林姿妙身為宜蘭縣的大家長，應該負起責任好好徹查，橋梁檢測到底還有多少人謀不臧，站出來誠實面對問題，拿出具體辦法做實事，才能真正保障宜蘭縣民的安全。（編輯：謝佳珍）1081005