秘魯竊賊橫行北市 法院裁准羈押

（中央社記者劉世怡台北6日電）兩名秘魯籍人士涉多起竊案，5日出境遭航警局攔下並起獲現金等贓證物。檢方複訊後聲押，北院指出，2人短期涉犯4件竊盜，有逃亡及反覆實施犯罪之虞，裁准羈押。

台北市警察局大安分局日前接獲民眾報案，稱其在轄內的知名連鎖咖啡廳內消費時，遭人竊走後背包，初估財物損失約有新台幣2萬多元，警方獲報後立即組成專案小組偵辦。

經鍥而不捨偵辦、追查，專案小組確認涉案犯嫌為兩名秘魯籍人士，為防止他們潛逃出境，立即向檢方聲請拘票獲准並通報境管。

正當兩嫌擬於5日清晨出境之際，隨即遭航警局攔下並通報大安分局偵辦，現場起獲現金2萬餘元和市價20多萬元的2台知名品牌相機等贓證物，全案詢後依涉嫌竊盜罪移送台北地檢署偵辦，並經檢察官聲押。

台北地院指出，兩名被告其中一人僅承認部分犯行，另一人大致均坦承犯罪，依證據足認2人均涉犯竊盜、加重竊盜罪嫌，犯罪嫌疑重大，且2人為外國籍人士，在台無固定住居所，有逃亡之虞。

北院指出，2人涉嫌自9月26日起，於短短5天內涉犯4件竊盜、加重竊盜犯行，有反覆實施犯竊盜罪的高度可能性，因此裁准羈押。（編輯：李亨山）1081006