行賄環保局求高抬貴手 婦人貪污罪判刑4月

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市林姓婦人因丈夫違反廢棄物清理法，在環保局稽查時，將裝有現金的紅包放置在公務車內行賄，經環保局報請偵辦，台中地院今天依違反貪污治罪條例判處她4月徒刑、緩刑2年。

台中地院判決書指出，林姓婦人的丈夫陳男，於民國106年12月8日，向不知情地主租用台中市太平區土地，租賃期間陳男未依規定領有廢棄物清除、處理許可，卻將廢水管、塑膠杯、馬桶破碎物等不能再利用營建廢棄物，堆置在租用的土地並掩埋。

台中市政府環保局環境稽查大隊接獲民眾檢舉後，106年12月28日派員稽查，隔日並進行開挖，結果發現大批廢棄物，稽查人員當場在稽查紀錄表上記載結果，並要求陳男簽名確認。

林婦趁稽查人員忙碌之際，將裝有新台幣1萬2000元的紅包，放置在環保局公務車內，並向稽查人員表示「讓我拜託一下，就請你們高抬貴手」、「看能不能不要這樣寫，我請喝涼的，今天如果不夠止渴再跟我講」，要求免予移送。

待稽查人員要離開時，發現車上裝有現金的紅包袋，立即陳報台中市政府環保局政風室，由法務部廉政署移送偵辦，台中地檢署依違反貪污治罪條例罪嫌將林婦起訴。

台中地院法官認為，林婦為使配偶涉嫌違反廢棄物清理法的案件免遭移送，竟以賄賂影響環保局及司法機關案件偵查的廉潔公正，但審酌她犯後坦承犯行，今天依違反貪污治罪條例判處4月徒刑、緩刑2年，可上訴。（編輯：屈享平）1081007