大雨影響 南方澳橋拱拆除延後3小時展開

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣9日電）南方澳跨港大橋坍塌，原定今天上午8時開始拆除橋拱，受大雨影響，前置吊耳焊接作業延後，預計橋拱拆除作業延至上午11時展開，至於規劃明天上午8時解除封港則暫不受影響。

台灣港務公司助理副總經理王錦榮表示，前置作業必須焊接2個吊點共4個吊耳供吊車吊掛，之前已完成3個吊耳，由於凌晨下起大雨，考量焊接品質和安全問題暫停焊接，凌晨4時許接續焊接剩下的1個吊耳，已在上午9時許完成。

王錦榮表示，平台船「宏禹一號」原定上午6時開始移泊至現場海域，延至上午9時許展開移泊作業，因「宏禹一號」抵達後必須定位和頂昇，原先規劃在上午8時開始拆除橋拱也將延遲3小時。

至於是否會影響封港時間，王錦榮指出，先前已考量氣候等因素，規劃5小時彈性時間，原定明天上午8時解除封港，目前為止應該還不致受到影響。

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。（編輯：李錫璋）1081009