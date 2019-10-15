更多編輯台推薦新聞：
高雄大樂透4億得主 捐2500萬做公益
地方

高雄大樂透4億得主 捐2500萬做公益

影片／90歲熟客每月往返百公里報到 關山最老傳統理髮店藏偏鄉故事
生活

影片／90歲熟客每月往返百公里報到 關山最老傳統理髮店藏偏鄉故事

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

基隆田寮河畔15行道樹遭砍剝皮 警積極追查

最新更新：2019/10/15 17:16
基隆市政府9月初陸續發現種植在田寮河畔信一路和仁一路上的行道樹遭人砍伐，有些行道樹被攔腰砍斷，有些行道樹則從中間鋸過後，再把周遭樹皮環狀剝除，經統計已有15棵樹受損。中央社記者王朝鈺攝　108年10月15日
基隆市政府9月初陸續發現種植在田寮河畔信一路和仁一路上的行道樹遭人砍伐，有些行道樹被攔腰砍斷，有些行道樹則從中間鋸過後，再把周遭樹皮環狀剝除，經統計已有15棵樹受損。中央社記者王朝鈺攝　108年10月15日

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）基隆市田寮河畔兩側行道樹自9月初起陸續遭人砍伐剝皮，經市府統計共有15棵行道樹受損；警方今天表示，將積極追查以釐清案情。

市府9月初陸續發現種植在田寮河畔信一路和仁一路上的行道樹遭人砍伐，有些行道樹遭攔腰砍斷，剩下約一公尺高，有些行道樹則從中間鋸過後，再把周遭樹皮環狀剝除。

市府都市發展處公園管理科長林彥旻表示，經統計後，共有12顆遭砍斷，另有3顆行道樹被剝皮，15顆行道樹都是樟樹，每顆市價約新台幣3000元至5000元間，市府已通知轄區警局，一旦查獲行為人將依法求償。

國立宜蘭大學園藝系教授尤進欽指出，從相關照片和影片看來，樟樹被環狀剝皮的位置較高，均約在一公尺以上，代表並非要讓植株死亡，倘若真要讓樟樹死亡，會用其他更激烈的手段。

尤進欽表示，推測可能是想藉由此方式，刺激樟樹長出新枝條，取下新枝條後，就能進行扦插繁殖，就能迅速獲得新的樟樹植株。

轄區警方接獲市府通知後，立即調閱田寮河畔監視器畫面，但因監視器均往車流方向拍攝，目前仍在積極追查中，另將派員查訪附近居民，以釐清案情。（編輯：方沛清）1081015

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報