基隆田寮河畔15行道樹遭砍剝皮 警積極追查

基隆市政府9月初陸續發現種植在田寮河畔信一路和仁一路上的行道樹遭人砍伐，有些行道樹被攔腰砍斷，有些行道樹則從中間鋸過後，再把周遭樹皮環狀剝除，經統計已有15棵樹受損。中央社記者王朝鈺攝 108年10月15日

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）基隆市田寮河畔兩側行道樹自9月初起陸續遭人砍伐剝皮，經市府統計共有15棵行道樹受損；警方今天表示，將積極追查以釐清案情。

市府9月初陸續發現種植在田寮河畔信一路和仁一路上的行道樹遭人砍伐，有些行道樹遭攔腰砍斷，剩下約一公尺高，有些行道樹則從中間鋸過後，再把周遭樹皮環狀剝除。

市府都市發展處公園管理科長林彥旻表示，經統計後，共有12顆遭砍斷，另有3顆行道樹被剝皮，15顆行道樹都是樟樹，每顆市價約新台幣3000元至5000元間，市府已通知轄區警局，一旦查獲行為人將依法求償。

國立宜蘭大學園藝系教授尤進欽指出，從相關照片和影片看來，樟樹被環狀剝皮的位置較高，均約在一公尺以上，代表並非要讓植株死亡，倘若真要讓樟樹死亡，會用其他更激烈的手段。

尤進欽表示，推測可能是想藉由此方式，刺激樟樹長出新枝條，取下新枝條後，就能進行扦插繁殖，就能迅速獲得新的樟樹植株。

轄區警方接獲市府通知後，立即調閱田寮河畔監視器畫面，但因監視器均往車流方向拍攝，目前仍在積極追查中，另將派員查訪附近居民，以釐清案情。（編輯：方沛清）1081015