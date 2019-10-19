異物梗塞失去意識 家屬消防員合力搶救生命

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市王姓男子昨天因異物梗塞呈現OHCA狀態，情況危急，消防局線上教導家屬急救，隨後在擁有醫生執照的役男楊承翰接續搶救下，終於排除異物，挽回一命。

嘉義市消防局今天發布新聞稿指出，大同路一處民宅昨晚發生民眾因異物梗塞呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即派遣德安分隊救護車前往搶救。

救護人員趕抵現場時，患者王姓男子因吃豬皮及麵食後異物梗塞，後來失去意識倒臥在1樓餐廳地上，指揮科執勤人員正在線上指導家屬進行哈姆立克法及CPR（心肺復甦術）急救。

救護人員隨即分工對患者進行急救，擁有醫生執照的役男楊承翰持續實施CPR，其他救護人員為患者BVM（甦醒球）正壓給氧、放置LUCAS（自動心肺復甦機）等急救處置，隨即送醫急救。

消防局表示，患者送醫急救後，已順利排除異物，回復自發性循環，目前在加護病房觀察中。這次緊急救護，救護人員即時給予患者適當急救處置，順利挽救一條寶貴生命。

消防局呼籲民眾，現代人應具備急救知識和技能，便可於救護人員到場前，即時為心肺功能停止的患者進行CPR急救，將有助於到院前搶救成功機會，增加患者存活率。（編輯：黃世雅）1081019