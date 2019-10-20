工業溶劑轉化成毒品 男子被逮判無罪

（中央社記者林長順台北20日電）台北市賈姓男子被檢方以持有二級毒品伽瑪羥基丁酸（GHB）起訴。法院審理時，賈男表示，他的GBL工業溶劑因化學反應轉變成GHB，未有持毒犯意。法院採信他的說法判無罪。

伽瑪羥基丁酸（Gamma Hydroxybutyric Acid、Gammahydroxybutyrate、 GHB）俗稱液態搖頭丸、迷姦藥水、神仙水，飲用後導致昏迷、呼吸抑制，過量可能致死，各國都列為管制藥品，在台灣列為第二級毒品。

台北市警方去年3月間在賈姓男子位於忠孝東路五段住處，查獲含有微量第二級毒品伽瑪羥基丁酸（GHB）的溶液1瓶。全案移送台北地檢署，賈男被依持有毒品等罪起訴。

賈男在偵審時指出，他在網站上購買的液體是工業溶劑及反應試劑，作為芳香物、去汙劑使用，他不知道液體中含有第二級毒品GHB成分，沒有持毒犯意。

賈男表示，扣案液體僅檢出微量、不到1%的GHB，以及非毒品成分的伽瑪丁內酯（GBL），而GBL是GHB的前驅物，會因儲存環境的酸鹼度、溫度而有轉換為GHB的可能。

台北地方法院審理期間，發函刑事警察局鑑定，查出GBL在含水環境下，於運送、製造或儲存過程中，的確可能依不同酸鹼條件，全數或部分轉變成GHB。

法官認為，賈男持有扣案液體2個月，檢查出的GHB有可能由GBL轉變而來，因此判決賈男無罪。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1081020