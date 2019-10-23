新北檢警環聯手 查獲偷排廢液業者送辦

（中央社記者葉臻、王鴻國新北23日電）新北市政府環保局去年底接獲報案，三峽河柑城橋下有大量泡沫流出，疑似是非法棄置廢液案件，當下立即啟動檢警環共同打擊環保犯罪機制，全案日前移送新北地檢署偵辦。

新北市政府環保局發布新聞稿指出，去年12月間，有民眾報案三峽河柑城橋下有大量泡沫流出，稽查人員追查至樹林區田尾街一處土石方堆置區，經採集場內外水質，發現呈現強酸性且有明顯重金屬反應。

環保局研判此案為非法棄置廢液案件，屬於重大環保犯罪，涉及違反廢棄物清理法第46條及新修訂之刑法第190之1條，最高可處5年以下徒刑、得併科新台幣1500萬以下罰金。

環保局等單位成立專案小組追查，經由大數據比對，確認廢液是來自桃園地區的一家廢酸洗液的再利用機構，以及工業區內的工廠。

新北地檢署指揮各單位展開搜索，發現業者以合法掩護非法的手段，非法棄置廢酸洗液，非法獲利近千萬元。

環保局表示，全案已在10月9日將14名犯罪嫌疑人及業者依違反廢棄物清理法移請檢察官後續偵辦，而場區內遭棄置的有害事業廢棄物，仍將要求業者進行清理，環保局將向業者求償緊急應變所支出的相關費用。（編輯：李亨山）1081023