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大武山自然保留區非法電魚 捕抓上百隻禿頭鯊

最新更新：2019/10/26 17:52

（中央社記者盧太城台東縣26日電）謝姓男子進入台東大武山自然保留區非法電魚，今天上午遭林務局會同警政署保安警察第七總隊員警逮捕，發現謝男的袋內有上百隻捕抓的日本禿頭鯊。

林務局台東林管處大武工作站今天表示，8月下旬發現疑似有不肖民眾進入大武山自然保留區範圍內非法電魚，同時也接獲在地民眾檢舉的線報，便開始布線查緝。

查緝人員多次積極拜訪地方人士，請協助規勸民眾切勿非法電魚，同時也聯繫在地警察機關，呼籲請民眾勿以身試法，巡視人員更多次深入保留區，找出民眾藏匿的電魚器具。今天上午聯合查緝行動，當場逮獲電魚嫌犯，在其攜帶的袋子裡面發現上百隻禿頭鯊和零星溪蝦。

台東林管處表示，在大武山自然保留區範圍內電魚的行為，違反文化資產保存法及漁業法，呼籲民眾一起保護在地生態資源。

日本禿頭鯊，成魚身體扁平、腹面平坦，體長可達5公分，頭大略圓所以又稱和尚魚，屬於洄游型淡水魚。成魚在河川底部乾淨的石頭底下挖洞產卵，這些卵會隨著暴漲溪水流到海邊孵化，在海邊豐富的浮游生物環境中，渡過1月半年左右的浮游時期，然後趁著潮水高漲的時候溯河回到溪流上游。（編輯：黃世雅）1081026

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