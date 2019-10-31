高中生當車手 領數千元佣金吃官司

台南市警局刑事警察大隊偵二隊31日宣布偵破車手集團，逮捕9人，其中2名被逮的高中生車手，僅拿到數千元，卻得吃上官司。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年10月31日

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市警局刑事警察大隊偵二隊今天宣布偵破車手集團，逮捕9人，其中2人還只是高中生，只為了數千元的佣金，被逮吃官司。

台南市警方8月2日獲報有人遭詐騙後追查偵辦，陸續在台南、彰化、新北逮捕涉案9人；這個車手集團2個多月就領得詐騙款項新台幣1093萬元，被害人遍及台北、新北、桃園、高雄及台南。

警方調查，車手集團是由23歲陳姓男子組成的，陳男和22歲的車手頭目羅姓男子聯手招募7名車手，除1名林姓男子21歲外，其他6人僅17歲至19歲，未成年有3人，其中2人還是高中生。

警方表示，幕後主腦的陳男，平時和女友藏匿在新北市中和區一棟公寓大樓，出入謹慎小心；警方派人喬裝為管理員，在大樓大廳、樓梯間及地下停車場埋伏，待陳男走進樓梯間時動手逮捕。

車手集團雖領取逾千萬元詐騙款，但車手薪資不高，只能抽取1%的佣金，2名被逮的高中生車手，僅拿到數千元，卻得吃上官司。

警方訊後，依組織犯罪、詐欺等罪嫌將9人送辦。（編輯：謝雅竹）1081031