挺韓國瑜車隊台北市區遊行 警：平和結束

2020年總統大選倒數，由國民黨總統參選人韓國瑜粉絲發起的「挺韓大車隊」1日下午在台北市展開遊行，遊行機車隊伍行經尋求連任的總統蔡英文看板前，較勁味濃。中央社記者郭日曉攝 108年11月1日

（中央社記者劉建邦台北1日電）支持國民黨總統參選人韓國瑜的群眾今天下午在台北市區內進行車隊遊行。台北市警察局為防範影響交通，派員沿路交通管制、跟隨車隊，晚間6時結束活動，過程平和。

台北市警察局指出，遊行車隊下午1時在新生南路二段集結，並從大安森林公園出發，沿途經過信義路3段至5段，過程中行經信義區、東區、西門町附近，並在下午5時許抵達興隆路附近，最後晚間6時抵達木柵路一段附近後解散。

因車隊遊行時間遇民眾下班時刻，警方為防範車隊影響市區交通狀況，除派警機車在旁跟隨外，遊行隊伍行經路線也有員警先行到場管制，所幸沿途並未發生影響交通情形，過程平和結束。

據了解，參加遊行隊伍的車輛，汽車約30輛、機車約60輛。警方指出，因遊行是申請核准，因此派警車在旁跟隨、引導是符合相關規定，且也可防範遊行車隊影響交通情形。（編輯：張銘坤）1081101

2020年總統大選倒數，由國民黨總統參選人韓國瑜粉絲發起的「挺韓大車隊」1日下午在台北市展開遊行，重機騎士在車上綁國旗，行經民進黨總統參選人蔡英文看板前。中央社記者郭日曉攝 108年11月1日