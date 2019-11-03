北市警加強車手提款熱點防制 2個月逮7嫌

（中央社記者黃麗芸台北3日電）為打擊詐欺犯罪，台北市警察局中山分局今天指出，每天都針對車手提款熱時、熱點加強防制，近兩個月在台北捷運民權西路站周邊就陸續逮捕7名車手，持續擴大追緝、溯源。

中山警分局中山二派出所今天召開破案記者會，所長陳俊銘表示，為貫徹打擊詐欺犯罪決心，警方依據詐欺車手易提領時段及熱點，每天均加強相關防制勤務作為。

首先，派出所員警早在9月中旬於捷運民權西路站周邊查獲提領車手陳姓女子、收水車手林姓女子兩人，現場查扣人頭帳戶提款卡、存摺、工作手機及犯罪所得新台幣18萬3000元等贓證物，隨後也成立專案小組報請檢方指揮偵辦、溯源。

緊接著，專案小組陸續再查獲收水車手李姓女子、廖姓男子兩人，現場查扣工作用手機、犯罪所得10萬4000元等。

中山二派出所巡邏警員楊昀笙、謝皓宇在10月29日中午12時許，巡經捷運民權西路站外時發現有3名男女行跡可疑便上前盤查，當場查獲車手許姓女子、傅姓男子及李姓男子等3人正在犯案，並查扣工作手機及犯罪所得7萬多元等贓物。

由於近期查獲詐欺車手集團成員有年輕人及老年人，甚至不乏是中年二度就業婦女，警方表示，經查發現加入詐欺集團擔任車手原因，多是依報紙的廣告分類求職應徵工作，才被吸收成為新成員。該案將持續擴大追緝集團相關成員、向上溯源。

中山警分局也呼籲，剛畢業的新鮮人及打工者應牢記「7不3要」的求職防詐原則，包括「不繳款、不辦卡、不購買、不飲用、證件不離身、不隨意簽約、不非法工作；面試要陪同、不合常理要存疑、公司合法性要確定」等，以免淪為詐騙集團人頭帳戶而吃上官司。（編輯：戴光育）1081103