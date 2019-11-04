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雄監收容人疑遭虐死 檢方：證據到哪辦到哪

最新更新：2019/11/04 12:39

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄監獄一名陳姓收容人上個月在獄中嘔吐送醫不治，雄檢相驗發現死因疑有外力介入，不排除遭不當管教，全案已收押6人。雄檢今天表示，死因仍在調查中，證據到哪裡辦到哪裡。

高雄地檢署指出，陳姓收容人因家暴及毒品案入獄，在監期間情緒不穩，常與其他收容人發生衝突，也有不服管教紀錄。陳男10月中旬因違規被關進監所鎮靜室時，突然嘔吐昏迷，送醫不治。

雄檢承辦檢察官事後會同法醫相驗發現，陳男身上雖無明顯外傷，但內臟部分器官疑遭外力衝擊導致大量出血，不排除遭不當管教致死。

雄檢上週搜索高雄監獄，查扣監所鎮靜室週遭監視器光碟等，並傳喚李姓、劉姓戒護員及4名雜役，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

自由時報電子報指出，「高雄監獄陳姓收容人暴斃疑案，案情有重大發展，死者體內疑大量出血，在押李姓戒護員和雜役等6人曾出現在案發現場，並與陳接觸，案情急轉直下，朝凌虐致死方向偵辦。」

對此，雄檢上午表示，陳男死因經複驗目前還在法醫研究所鑑定中，對報載死者傷勢，不予評論；全案是否朝凌虐致死方向偵辦，不願證實，但辦案方向就是證據到哪裡就辦到哪裡。（編輯：戴光育）1081104

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