員警假冒調查官涉詐騙建商 警分局：依法究辦

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市王姓員警假冒調查官，向建商要「打點費」，否則將爆料養小三，遭檢調搜查。台北市警察局文山第一分局今晚表示，全案正由相關單位偵查中，強調毋枉毋縱、依法究辦。

媒體報導，文山一分局王姓員警涉嫌與2名友人冒充調查官，向一名退休建商佯稱掌握「養小三」證據，進而索要「打點費」，否則曝光此事。建商陸續於2017、2018年間交付逾新台幣600萬元，後來察覺不對勁向調查局檢舉，才知道全是詐騙。

台北市調處蒐證後，今天在台北地檢署指揮下搜索3人的4處相關地點，並約談3人到案。

文山一分局今晚發布新聞稿表示，此案由北檢指揮分局和市調處共同偵辦，涉案王姓員警為警察專科學校專科第13期畢業，先前在警政署保一總隊、台北市警察局中山分局服務過，隨後於2016年9月調任至文山一分局服務。

由於此案正由相關單位偵查中，文山一分局說，相關案情待檢調偵詢後，再做後續釐清說明；同時強調，將秉持「毋枉毋縱、依法究辦」原則，全力配合北檢依法偵辦，若有違法將召開考績會依法究責，絕不寬貸。（編輯：李錫璋）1081105