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消防署重回大雅火場模擬 中檢仍在查起火原因

最新更新：2019/11/06 17:45

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中大雅工廠火警造成2名消防員殉職，消防署11月初會同消防人員與專家重回現場模擬，透過還原火場作為未來教育訓練案例。台中地檢署今天表示，起火原因與責任歸屬仍在調查。

台中地檢署表示，目前火警調查、遺體相驗、廠房違建評估及消防局現場調度資料等報告都在陸續進行中，必須掌握細節，才能釐清火警發生原因與責任歸屬，目前正朝公共危險與過失致死罪方向偵辦，檢察官會再傳喚相關人員釐清。

台中市消防局火災調查科在火災案發當日立即組成專案小組到場採證鑑識，由於火場已因火警坍塌，專案小組還動用重機具開挖取得相關證據，市府也依消防法成立火災鑑定委員會調查，並在上月25日完成火警調查報告，經台中市警局豐原分局函送地檢，初步研判疑似為電線走火釀災。

內政部消防署11月1日會同台中、桃園與高雄等地消防局人員及專家學者，重回案發現場模擬，盡可能還原火場，藉以探討未來消防員遇火警時的應變方案，並製作成檢討報告與教材，作為未來教育訓練案例。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心上月3日凌晨發生大火，造成特搜大隊西屯分隊的特搜隊員32歲張哲嘉、33歲謝志雄在火場中殉職。（編輯：洪學廣）1081106

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