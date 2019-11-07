台塑林園廠槽車火災 台塑致歉全廠安全停車

（中央社記者潘羿菁台北7日電）台塑林園氯乙烯工廠槽車今天凌晨發生安全閥跳脫造成火災，台塑表示，造成居民不安深感抱歉，目前全廠安全停車，備有庫存暫不會對公司營運有影響。

台塑表示，林園氯乙烯廠內槽車卸料時，因為安全閥跳脫造成火災，立即開啟消防灑水滅火隔離防護，火災已於發生後2分鐘內撲滅，全廠安全停車，並未造成人員傷害，且林園其他廠並未受影響。

這起槽車凌晨爆炸起火的轟隆聲響，驚醒不少剛入睡的林園居民，民眾驚慌害怕以為工業區爆炸。林園區里長聯誼會總幹事黃國輝向中央社記者指出，爆炸聲連林園鬧區都有聽到；爆炸後煙霧迷漫，散發陣陣惡臭。

台塑進一步說，目前高雄市環保局與環保署毒災中心入廠，進行空氣與環境監測，均未檢出空氣污染物，不過造成居民不安，公司深感抱歉。

林園氯乙烯廠原本規劃8日配合中油四輕停車歲修，因槽車火災事件，將提前至今天起開始歲修，目前台塑聚氯乙烯與氯乙烯仍有庫存量，應不會對公司營運造成影響。

不過對照過往歷史，石化廠工安意外頻傳，今年以來已經發生2次工安意外；台石化2月發生火警，肇因為廠內甲基第三丁基醚製造程序進行檢修時，因外接的橡膠管破裂，產生爆炸引發火災，現場造成4人受傷，高雄市勞工局要求台石化林園廠停工，直到今年下半年才陸續復工。

台化位於麥寮廠的芳香烴三廠則是在今年4月發生爆炸，主要是石油氣管線破裂所致，工廠遭停工並重罰500萬元，直至今年11月將完全復工，台化當時回應，停工影響較明確產品為對二甲苯（PX）外售量將減少約3萬噸，影響為每月營業額新台幣10億元。（編輯：黃國倫）1081107