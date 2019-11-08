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法務部：新版防逃機制上路 並無空轉

最新更新：2019/11/08 12:19

（中央社記者劉世怡台北8日電）法務部今天表示，刑事訴訟法中的新版防逃機制上路後，規劃建置科技監控中心，目前以電子腳鐐監控模式，並加強人員教育訓練，以因應緊急情況可立即使用，並無空轉。

自由時報今天報導，刑事訴訟法中的新版防逃機制，已於7月施行，對於未受羈押的重大被告，可祭出穿戴電子腳鐐措施防逃，然而實務上為了「到底該如何執行」的問題，司法兩大龍頭機關意見不一、且僵持不下，以致空有防逃立法，司法實務卻空轉迄今近4個月，形成防逃上的大漏洞。

法務部發布新聞稿指出，刑事訴訟法羈押替代處分的相關規定，於7月19日生效施行，除科技監控設備外，還有其它配套處分可供搭配運用，條文新增包含「未經法院或檢察官許可，不得離開住居所或一定區域、得命交付護照、旅行文件或通知主管機關不予核發護照、旅行文件、未經法院或檢察官許可，不得就特定財產為一定之處分」等多種措施。

新聞稿表示，有關科技設備監控的實施機關、人員、方式及程序等執行辦法，依法由司法院會同行政院訂定。

法務部主張「誰放人誰負責」，司法院認為刑事程序沒有「誰放人誰負責」的理論；法務部與司法院在8月14日就執行辦法訂定進行研議，就偵查中被告經檢察官向法院聲請羈押，法院未予羈押而改命被告接受科技設備監控的執行機關，法務部考量為使權責相符，應由為裁定的法院執行監控，這部分法務部與司法院協商謀求共識中。

法務部在8月、9月召開工作小組會議3次，司法院派員共同參與；司法院於9月、10月召開科技設備監控制度推動工作小組會議2次，法務部也派員前往與會，足以證明法務部與司法院均極為重視，並無所謂「空轉」問題。（編輯：戴光育）1081108

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