移工黑戶寶寶問題 移民署：積極處理

（中央社記者黃麗芸台北10日電）媒體報導，全台移工「黑戶寶寶」官方數據為冰山一角。移民署今天說，政府已積極介入處理相關收出養及國籍歸化等問題，並透過修法來強化執法力度，盼兼顧人道與移民執法。

聯合報報導，新北市去年底發生印尼籍失聯移工擔任保母，虐死同鄉托育的無身分男嬰，檢警追查發現類似情況不少。經追蹤調查發現全台移工的「黑戶寶寶」近年有增無減，官方「黑戶寶寶」人數只是冰山一角。

移民署今天發布新聞稿表示，透過網路傳輸方式取得衛生福利部國民健康署的非本國籍新生兒出生通報資料顯示，從民國96年1月起至今年9月底止，經比對及篩濾產婦資料，其中生母為失聯移工或不實身分者計805人，已陸續出境者約有400餘人。

同時，政府已積極介入處理，解決收出養、就學、就醫及國籍歸化等各項問題。

移民署指出，依查處實務情況發現，移工失聯後從事非法工作處所以工地、餐飲業、私人住宅（看護）等居多，部分個案也可能在農業缺工地區從事農務；但報載所述偏遠山區有上千人非法移工聚落一事，目前並無具體事證。

移民署表示，結合相關國安團隊持續加強清查外來人口作為未停，絕不容許滯台外來人口在特定區域群聚從事不法活動。

另基於人道考量，移民署說，為確保孕婦及胎兒安全，若查到懷孕失聯移工，政府原則不予收容，以人保或錢保方式，作成收容替代處分；對出國前無法自行尋找適當處所暫置個案，專勤隊都會均協調民間團體或社福機構協助安置。

移民署提到，現正規劃委由民間團體安置照護返國前失聯移工母子的方案，兼顧依法查處與保障人權的目標；關於無依兒少問題，內政部除與衛福部、勞動部、外交部密切配合外，並於106年定有相關作業流程以維護其權益。

此外，移民署也透過修法來強化執法力度，並積極與社政單位及民間團體洽談設置懷孕失聯移工及其嬰兒的安置處所等，盼兼顧人道與移民執法，標本兼治處理此問題。（編輯：李亨山）1081110