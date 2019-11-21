擄殺情敵棄屍公墓 二審仍判主嫌無期

（中央社記者劉世怡台北21日電）男子駱奕豪被控不滿何姓男子與魯姓前女友相戀，夥同3名友人擄走殺害何男，再棄屍公墓。一審判駱男無期徒刑，經上訴，二審高院今天駁回上訴，維持無期徒刑。全案可上訴。

全案緣於駱奕豪因不滿何姓男子與魯姓前女友交往，得知何男與魯女相約去年7月6日上午10時在新竹火車站會合出遊，駱男邀集友人邱世韋、王健昌、黃達鴻等人，開設「鬼抓人」LINE群組，並謀議購買圓鍬、手套，打算殺害何男。

7月6日當天，駱奕豪拖延魯女與何男碰面時間，邱世韋、王健昌、黃達鴻以協助擺放行李為由，誘騙強押何男上車，再將車開往苗栗縣頭份市郊區，待與駱奕豪會合後，4人徒手及持鐵製甩棍痛毆何男，打到何男失去意識後，再以黑色塑膠袋包裹何男，丟進後車廂後，載往通霄白沙屯公墓山坡棄屍。

魯女查覺有異報警處理，警方循線逮捕駱奕豪等人；尋獲何男時，何男因大量出血導致出血性休克，以及遭塑膠袋套頭導致窒息併呼吸衰竭死亡。

一審新竹地方法院，依共犯殺人罪判駱奕豪無期徒刑、王健昌12年徒刑、黃達鴻11年徒刑、邱世韋13年徒刑（未上訴而確定），駱等3人提上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院審酌，王健昌與死者家屬以新台幣170萬元和解，今天改判11年10月；駱奕豪及黃達鴻部分維持原判，駁回上訴。全案還可上訴。（編輯：戴光育）1081121