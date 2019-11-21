恐嚇信附氰化物勒索養殖業者 男子拒捕疑自盡

陳姓男子恐嚇宜蘭5家養殖業者企圖取財，21日在基隆遭警員查緝時，疑在車內飲彈自盡。警方初步調查，陳男寄出的恐嚇信中還附上氰化物毒物，所幸沒有業者受害。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年11月21日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）陳姓男子恐嚇宜蘭5家養殖業者企圖取財，今天在基隆遭警員查緝時，疑在車內飲彈自盡。檢警調查，陳男在寄出的恐嚇信中還附上氰化物毒物，所幸沒有業者受害。

宜蘭縣政府警察局礁溪分局警員上午前往基隆市健民街查緝陳姓男犯嫌時，雙方發生激烈槍戰，陳男最後疑在車內飲彈自盡。

據警方初步調查，陳男從今年10月起，疑似陸續以郵寄或親送方式送出恐嚇信給宜蘭5家養殖業者，信中聲稱迫於無奈，希望業者協助3天內匯款新台幣30萬元到指定帳戶，否則結晶狀不明物體會發生什麼事，相信大家都知道。

信中也提到，收到信的養殖魚塭飼主若這次有「幫忙」，日後將不再為難，下不為例。

警方表示，根據初步化驗，結晶狀不明物體為氰化物毒物，所幸都沒有業者被下毒，業者最後也沒匯款給陳男。專案小組獲報後，從相關線索鎖定陳嫌，並報請宜蘭地方檢察署偵辦，至昨天為止，已拘提通知其他涉案8人到案。

專案小組今天上午到基隆查緝陳男時，陳男先開車衝撞警車，再持改造手槍對警方開槍，雙方發生激烈槍戰。經調查，警方在這場槍戰中共開25槍；至於陳男開了幾槍、確切死因為何，還待進一步釐清調查。（編輯：李錫璋）1081121

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