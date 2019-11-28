雲林花生之亂張麗善告誹謗 蘇治芬：遮掩心虛

民進黨籍立委蘇治芬陣營製作看板，指雲林縣長張麗善（前左）欺騙花生農等，張麗善28日到四湖鄉海清宮，向廟裡主神包青天表達自己捍衛農民權益決心，並請包公為她主持公道，也委請律師向蘇治芬提告加重誹謗。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年11月28日

（中央社記者蔡智明雲林縣28日電）民進黨雲林縣立委參選人蘇治芬指雲林縣長張麗善造謠致花生跌價，張麗善今天到四湖海清宮請神明包青天主持公道，並委託律師告蘇治芬加重誹謗。蘇治芬回應，提告是遮掩心虛。

雲林縣花生價格在11月12日驟跌，藍營指稱有一張關稅配額權利金決標紀錄表，散播花生進口價格每公斤新台幣30多元傳言，讓盤商有預期效應，不進場收購農民花生，綠營則反駁雲林縣府散布假訊息。

民進黨第1選區（海線）立委參選人蘇治芬日前拿著抹黑中央政府進口花生坑殺農民的黑函到雲林地檢署提告；張麗善也針對蘇治芬宣傳車散布不實言論提告，雙方訴諸司法抓造謠者。

蘇治芬之後更製作看板，指張麗善製造謠言致花生價跌坑殺農民。不過，張麗善今天到四湖鄉海清宮，向廟宇主神包青天，表達自己捍衛農民權益決心，並請包公為她主持公道。

張麗善說，11月18日在議會接受民進黨雲林縣議員質詢，自己拿出11月12日農委會花生進口決標資料，卻遭有心人士惡言指責，造謠抹黑坑殺農民、斷章取義，對她的名譽造成嚴重影響。她已委託律師遞狀，對蘇治芬提出加重誹謗告訴。

蘇治芬表示，她質疑的重點不在張麗善在議會的發言，是強調花生販子利用進口配額的藉口，壓低花生價格。而張麗善在議會的不實發言，更使得原本已下跌的花生價格雪上加霜，這不是一個縣長該做的事。

蘇治芬也質疑，張麗善到現在還和花生販子同一口徑，張麗善提告不過是遮掩自己的心虛罷了。

其實，農委會主委陳吉仲為穩定花生價格，11月中到訪雲林3次，宣布農委會準備新台幣20億元以每台斤40元收購花生，並多次與農民座談澄清謠言，已讓花生價格回穩。（編輯：洪學廣）1081128