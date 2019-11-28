涉吸金3億 龍巖前副總收押禁見

（中央社記者程啟峰高雄28日電）殯葬業龍巖公司前副總吳祥志被控以高額利息招攬投資，吸金新台幣3億多元，檢調昨天將他約談到案，經檢察官漏夜偵訊今天凌晨向法院聲押，高雄地院下午裁准羈押禁見。

高雄地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處、高雄市調查處前往吳祥志住所等4處搜索，扣得商品轉約、民眾投資明細、匯款明細等資料，並傳喚吳祥志、兒子龍巖前南區某營業處長吳順益，以及同公司前分處長曾小樺。

全案經檢察官複訊認為吳祥志涉犯違反銀行法罪嫌重大，且有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，凌晨向法院聲請羈押禁見吳祥志，同案吳順益、曾小樺則各諭知50萬、20萬元交保。

檢調指出，吳祥志父子及曾小樺任職期間涉嫌以「塔位、墓園及生前契約轉約獲利投資方案」名義，向民眾吸收資金，投資計畫以35至42天為一期，不論投資損益，到期後返還本金及10%利潤，換算年利率達86%至104%不等，獲取與本金不相當紅利，以假藉投資之名及「前金養後金」方式吸金。

雄檢指出，民國106年起迄今至少有120人受害，吸金逾3億元。全案持續擴大追查中，呼籲受害民眾速出面報案，以利偵辦。（編輯：謝雅竹）1081128