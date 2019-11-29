98歲退役少將山區走失 外套薄雨衣度過兩晚獲救

新北市府消防局29日指出，高齡98歲何姓退役少將（前排中）日前在新北市五指山迷路，無食物飲水，以外套與輕便雨衣保暖度過兩晚，最後在一處草叢中被尋獲。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月29日

（中央社記者黃旭昇新北29日電）高齡98歲何姓退役少將日前在新北市五指山迷路，雖無食物飲水，但以外套與輕便雨衣保暖，在山區度過兩晚，最後在草叢被安養中心尋獲。消防隊送醫時，意識清醒自行拄柺杖行走。

新北市府消防局今天表示，11月16日下午將近5時30分，接獲新北市一家老人安養中心報案，指稱何姓老翁在前一天（15日）下午，於汐止區永春一路附近走失，請求消防人員協尋。

新北市府長青消防分隊小隊長李治豪接受中央社訪問表示，據報後，立即調附近監視器發現走失老翁的身影，與疑似最後走進山路的方位。

李治豪說，據報當天晚上將近7時集結完畢，派警義消共13人上山搜尋，由於天色太暗不利搜尋，與安養中心人員協調後，同意暫停搜尋，並計畫翌日（17日）上午8時集結上山搜尋。

老翁走失地點位於五指山區，也接近陽明山國家公園範圍。李治豪表示，安養中心人員17日一早6時就上山尋人。

李治豪說，安養中心在17日上午7時許，在山路盡頭沒有路的地方，繼續前進約300公尺處，一處草叢中尋獲走失的老翁，身上穿著外套與一件輕薄雨衣，靜靜在草叢中等待救援。

李治豪說，安養中心立即通報消防隊派救護車前往協助送醫，救護人員約8時到達老翁被尋獲的山路盡頭，檢查其生命徵象穩定，意識清楚，沒有明顯失溫或脫水現象，由救護車送往內湖三軍總醫院觀察。

李治豪說，安養中心人員協助救護人員攙扶老翁，長者還堅持自行拄著柺杖走路；消防員想以擔架或揹他下山，老翁回說要自己走，堅持一段路才躺上擔架，送醫檢查。

李治豪說，安養中心轉述老翁為退役少將，疑有輕微失智，詢問他為何走到山區，怎樣在寒冷夜晚度過兩個夜晚，老翁完全無法記憶回答。

消防員檢查老翁身穿長袖外套，身上背包並沒有食物飲水，能在僅有輕便雨衣避免失溫下，於草叢中等待被尋獲，相當幸運。（編輯：張銘坤）1081129