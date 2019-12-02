機車騎士誤闖國道遭3車撞輾亡 肇事駕駛送辦

（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）楊姓男子今天凌晨騎乘機車誤闖國道1號嘉義段，迴轉時行駛外側車道的車輛閃避不及，楊男遭3輛車撞擊、輾壓，傷重不治，警方依過失致死罪將3名駕駛移送地檢署偵辦。

警方初步了解，59歲楊姓機車男騎士為嘉義縣太保人，平時打零工維生，與80歲母親同住，並無輕生念頭，家屬接獲噩耗難以置信；警方已調閱國道閘道口監視器畫面，了解楊姓男騎士的行徑和誤闖國道原因。

國道公路警察局發布新聞稿指出，59歲楊姓機車騎士誤闖國道1號嘉義段，逆向行駛於內線車道，楊姓騎士疑似發現逆向行駛，在南向267.2公里處迴轉至外側車道時，遭因閃避不及車輛撞擊輾壓。

警方趕到現場時，楊姓機車騎士倒臥在路肩，頭顱破裂當場死亡，所騎乘的重型機車則被撞拋到50公尺遠的路肩，機車嚴重扭曲變形。

肇事的甘姓、許姓轎車駕駛和項姓客運司機向警方供稱，看到機車時已閃避不及。

警方在甘姓3人的車輛上採集到血跡和撞擊點，並對相關人等進行酒測，皆無酒精反應，全案依過失致死罪移送法辦。

國道1號嘉義段因車禍事故封閉部分車道，導致交通阻塞，直到3時44分清理完畢，恢復全線正常通車。（編輯：謝雅竹）1081202

楊姓男子2日凌晨騎乘機車誤闖國道1號嘉義段，迴轉時行駛外側車道的車輛閃避不及，楊男遭3輛車撞擊、輾壓，警方趕到現場時，發現楊男倒臥在路肩當場死亡，所騎乘的機車嚴重扭曲變形。（國道警察局提供）中央社者姜宜菁傳真 108年12月2日