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女大學生自撞燈桿 顏面骨折傷重不治

最新更新：2019/12/09 14:16
苗栗縣台13甲線造橋路段9日清晨發生車禍，22歲謝姓女大學生騎機車擦撞路旁護欄，又撞上號誌燈桿，送醫急救宣告不治。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　108年12月9日
苗栗縣台13甲線造橋路段9日清晨發生車禍，22歲謝姓女大學生騎機車擦撞路旁護欄，又撞上號誌燈桿，送醫急救宣告不治。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　108年12月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣台13甲線造橋路段，今天清晨傳出死亡車禍，22歲謝姓女大學生騎機車擦撞路旁護欄，又撞上號誌燈桿，頭部重創，經送醫急救宣告不治，事故原因警方仍在調查中。

苗栗縣消防局表示，清晨6時許接獲通報，造橋鄉豐湖村台13甲線與圪仔路口發生車禍事故，頭份消防分隊救護人員前往支援，抵達現場看到1名女子趴臥在馬路上，額頭有1處明顯撕裂傷，鮮血直流已經沒有生命跡象。

救護人員將傷患抬上救護車，一邊施作CPR、一邊送往衛福部苗栗醫院急救，但傷患因顏面嚴重骨折、右大腿變形、胸部重創，搶救後仍宣告不治。

由於台13甲線道路最近剛完成拓寬工程，沿線路口監視器尚未架設，警方調閱附近住家監視器畫面，發現就讀聯合大學的謝姓女大生獨自騎乘機車經過，與後方車輛相差約13秒，從現場撞擊痕跡研判，謝女疑先擦撞護欄，再撞擊號誌燈桿，至於事故發生原因，仍須進一步調查。（編輯：張銘坤）1081209

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