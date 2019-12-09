澎湖西嶼火警廢墟 屋主金飾失而復得

（中央社澎湖縣9日電）澎湖西嶼小門村焚燒雜草，波及緊臨的一處貨櫃屋，警消在撲滅火勢後，在廢墟中協助許姓屋主找回部分金飾，讓他感謝再三。現正持續尋找遺落的金飾。

澎湖縣政府消防局今天上午11時多，受理竹灣派出所轉報，指澎湖縣道203線西嶼鄉小門村有燒草火警，火勢甚大。

消防局獲報後派遣第二大隊、西嶼及白沙分隊，出動消防車及救護車共5車10多人前往搶救，由副大隊長蔡順孝到場指揮。初步了解，火警是民眾整地燃燒野草不慎引起，火勢在風速助燃下延燒到附近1只存放雜物的貨櫃屋，火警在近半個小時獲得控制。

不過，許姓苦主表示，遭波及的貨櫃屋中一部洗衣機內存放有黃金10兩、現金1萬元等財物。警消人員獲悉，除進行調查火警原因外，也全力在廢墟中搜尋。

消防人員鍥而不捨找到洗衣機殘骸，發現有疑似金飾輪廓，消防人員以槌子及鑿子開鑿，幸運的在火場廢墟中找到大部分金飾，也讓許姓苦主露出笑容，至於紙鈔則是燒成灰燼。由於尚未部份金飾未尋獲，警消人員和許姓男子仍持續尋找。至於火燒草起火原因及財物損失，由消防局火災調查科蒐證調查中。（編輯：孫承武）1081209