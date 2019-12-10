新形象調查官亮相 展現新世代活力

（中央社記者蕭博文台北10日電）調查局今天舉辦多媒體影片首映暨形象調查官更新發表活動，安排李穎等5名調查官擔任新一代形象調查官，期望展現新世代活力，讓外界了解調查局最新的工作實況。

調查局於民國97年挑選5名北部機動工作站調查官拍攝形象照片，用於各式文宣，其中參與拍攝的調查官歷時10餘年，已從新生代成為中生代調查官。調查局為展現新風貌，今年進行多媒體影片與形象調查官更新活動。

調查局長呂文忠表示，簡報影片最早於97年製作，隨時代與環境變化，調查局在防制洗錢、營業秘密、資安、兩岸與國際事務的業務已注入許多新元素，因此更新簡報影片，讓外賓、民眾能更深入了解調查局目前工作實況，也透過新的形象調查官注入新世代活力。

調查局表示，原計劃安排台北市、新北市等調查處年輕調查官參與拍攝，但8月間新北處偵辦私菸案，為讓新北處專心辦案，最後改從台北處提出的候選名單挑選出5名年輕調查官參與拍攝。

新形象調查官包括調查班48期結業的徐巳烜、49期張智鈞、51期黃佳莉、52期李穎、53期鄭仰，分發任職均不到10年。

調查局新聞資料指出，徐巳烜畢業自台灣大學電信工程研究所，目前為台北市調查處肅貪組調查官，平時喜歡瀏覽PTT八卦版、立委黃國昌臉書找尋辦案線索；張智鈞畢業自台灣師範大學運動與休閒管理研究所，現任台北處機動站調查官，參與不少經濟犯罪偵辦。

政治大學國際經營與貿易研究所畢業的黃佳莉以第2名成績結訓，現任台北處政經站外勤據點工作，曾協辦台灣人涉嫌為中共工作案，另主動發掘國營事業人員貪瀆等案件。

台北處政經站外勤調查官李穎畢業自政治大學財政學系，曾偵辦陸資企業在台違反公司法案，工作之餘熱愛音樂，是華視歌唱班結業學員，並自組樂團擔任女主唱。

清華大學資訊應用研究所畢業的鄭仰現任台北處機動站調查官，曾經手吸金、詐貸等重大經濟犯罪案件，期望為維護金融秩序貢獻心力。（編輯：李亨山）1081210