執行穩鵬號喋血案搜救有功 林文棋獲表揚

行政院國搜中心11日表揚年度搜救有功人員，海巡署協調官林文棋（圖）和農委會漁業署副組長王茂城協力成功處理2月間穩鵬號漁船喋血案，為年度最具代表性的跨海救援案例。中央社記者黃麗芸攝 108年12月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）行政院國搜中心今天表揚年度搜救有功人員，共20人獲獎。又以海巡署協調官林文棋和農委會漁業署副組長王茂城協力成功處理2月間穩鵬號漁船喋血案，為年度跨海救援案例代表。

林文棋和王茂城共同協力處理今年2月20日發生在印度洋海域的穩鵬號漁船海上喋血案。此駭人聽聞案件結合跨部會合作和資源，日以繼夜積極協調調度以爭取救援時效，經過500浬的運送讓傷者平安抵達馬爾地夫進行醫療，為年度最具代表性的跨海救援案例。

林文棋告訴中央社記者，全案顧慮到在印度洋公海的穩鵬號船員安危問題，救援兵分陸路、水路進行，由於案發地點遙遠，協調救援任務須和時間賽跑，對家屬也要同理心以待，在全體團隊同心協力下，全案歷時約1個月終於順利完成任務，自己也才卸下心頭大石。

國家搜救指揮中心今天舉辦「108年搜救研討會暨年度搜救有功人員擴大表揚」活動，由內政部次長陳宗彥頒獎表揚。他在致詞表示，勤務中心針對協勤團隊抵達救災現場後的相關作為，需快速、緊迫進行研判和調度整合，119救災救護指揮中心在救護過程，需協助通報傷病患者資訊給醫院，扮演中樞神經脈動重要角色。自九二一震災後，每年國家災害演練都有政策目標，以因應現代搜救團隊整合力及國際資源情勢，有效提升台灣整合救災能力。

國搜中心表示，透過機關推選及學者專家評選，這次頒發20名來自陸、海、空等不同領域的搜救有功人員，其中14名因「實際執行搜救任務」有功、4名因「指揮調度搜救任務」、另2名因「辦理搜救相關業務」有功而獲獎。

消防機關救災救護指揮中心績優執勤人員部分，由全國400多名119執勤人員中進行評選，共選出6名「個人組」、3個「機關組」。服務於桃園市消防局救災救護指揮中心的小隊長楊超鈞已連續3年獲獎，他多次在消防及救護人員到達現場前，透過電話指導民眾進行CPR，成功將無生命跡象患者急救成功。（編輯：孫承武）1081211