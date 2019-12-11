模擬遠距開庭 唐鳳以機器人法官亮相

士林地方法院11日舉辦「逗陣繞法院」活動，以科技法庭特色及運作為主題，帶領來賓體驗最具臨場感的法庭觀摩與法庭模擬劇。現場也以網路連結iPad螢幕，讓擔任素人法官的行政院政務委員唐鳳以機器人法官遠距開庭。中央社記者蕭博文攝 108年12月11日

（中央社記者蕭博文台北11日電）士林地方法院今天舉辦「逗陣繞法院」活動，以網路連結iPad螢幕，讓擔任素人法官的政務委員唐鳳以機器人法官亮相遠距開庭，測試遠距訊問是否能有與直接審理相同的效果。

士院新聞稿指出，今天的活動邀請唐鳳與蘭雅國中師生參加，以科技法庭特色及運作為主題，帶領來賓體驗最具臨場感的法庭觀摩與法庭模擬劇。

參訪學生穿上法袍模擬擔任法官、檢察官，人在政務委員辦公室的唐鳳則透過網路連結iPad螢幕現身法庭參與交互詰問，觀看證人、詢問證人，擔任素人法官遠端審理案件。

士院表示，這次活動嘗試透過數位科技設備，打破空間限制，測試是否能不用全部人員都聚集在法庭內，而改以虛擬方式集合全球各地人員進行審判，實驗是否能夠透過科技設備親見證人表情與眼神，而達到直接審理的目的。

士院指出，期盼能解決現今重症病患或境外證人等證人無法到庭，甚且解決離島偏鄉囿於船班無法到庭的窘境，這次活動也透過360度鏡頭連結上網在YouTube直播，使審判更為公開、透明。

士林地院院長蔡彩貞勉勵現場同學，期望在這次會考有好成績，並能夠了解法律知識的重要性，成為司法的中堅份子。（編輯：戴光育）1081211