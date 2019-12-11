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阿里山公路大貨車翻覆 1死1傷

最新更新：2019/12/11 23:11
嘉義縣消防局指揮中心是11日晚間獲報，在台18線阿里山公路38公里處（觸口至公田段）發生車禍，人員到場發現一輛大貨車翻覆，事故原因仍有待釐清。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真　108年12月11日
嘉義縣消防局指揮中心是11日晚間獲報，在台18線阿里山公路38公里處（觸口至公田段）發生車禍，人員到場發現一輛大貨車翻覆，事故原因仍有待釐清。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真　108年12月11日

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）阿里山公路38公里的觸口段今天晚間發生死亡車禍，大貨車翻覆路旁，造成駕駛死亡，副駕駛受傷。嘉義縣消防局表示，已將傷者送醫，肇事原因由警方調查中。

今天晚上6時30分左右，番路鄉台18線（阿里山公路）38公里處、觸口段，一輛大貨車翻覆，嘉義縣消防局獲報，立即派員前往搶救，發現駕駛受困車內，副駕駛則自行脫困。

嘉義縣消防局表示，現場人員以破壞工具搶救，將男駕駛救出，但他已無生命跡象，副駕駛的男子則是胸部挫傷，送醫治療，肇事原因，待警方進一步調查。（編輯：卞金峰）1081211

台18線阿里山公路11日晚間發生大貨車翻覆意外，有人受困車內，消防人員獲報到場將人救出時，男子已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治，另1名男子雖脫困，但仍受傷送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真　108年12月11日
台18線阿里山公路11日晚間發生大貨車翻覆意外，有人受困車內，消防人員獲報到場將人救出時，男子已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治，另1名男子雖脫困，但仍受傷送醫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真　108年12月11日
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