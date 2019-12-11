阿里山公路大貨車翻覆 1死1傷

嘉義縣消防局指揮中心是11日晚間獲報，在台18線阿里山公路38公里處（觸口至公田段）發生車禍，人員到場發現一輛大貨車翻覆，事故原因仍有待釐清。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 108年12月11日