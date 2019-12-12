阿里山公路觸口段工程車翻覆 1死1傷

（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）阿里山公路觸口段11日晚發生死亡車禍，大型工程車下山時，機械故障擦撞護欄翻覆，造成戴姓乘客死亡，洪姓駕駛受傷，確切肇事原因由警方調查中。

11日晚上6時29分，嘉義縣消防局接獲民眾報案指稱，台18線（阿里山公路）38.7公里處發生車禍，消防局抵達事故現場，發現一台大型工程車翻覆，有一男子受困，花了1小時，將人從殘破的車體內救出，送嘉義市聖馬爾定醫院急救，但仍宣告不治。

嘉義縣警察局中埔分局公田派出所表示，原本傳出是工程車駕駛死亡，經進一步調查，發現死者為30歲戴姓男乘客，50歲洪姓男駕駛則自行脫困，但胸部挫傷，救護車已將他送嘉義榮民醫院治療。

警方指出，洪姓男子駕駛工程車下山，車斗還載著鏟裝車，行經阿里山公路觸口段時，機械突然故障，沒有煞車，想擦撞護欄將車停下，卻導致車子翻覆，橫亙在路中，阿里山公路因而交通中斷。

警方表示，11日晚上9時40分，已將車禍現場清理乾淨，阿里山公路雙向恢復通車，正進一步調查事故確切的原因。（編輯：黃世雅）1081212